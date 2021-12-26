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إحالة دعوى شطب محمد رمضان من نقابتى المهن التمثيلية والموسيقية للمفوضين

الثقافة والفن

إحالة دعوى شطب محمد رمضان من نقابتى المهن التمثيلية والموسيقية للمفوضين
Facebook الفنان المصري محمد رمضان
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قررت محكمة القضاء الإداري بمصر إحالة دعوى تطالب بسحب التراخيص الصادرة لمحمد رمضان بالتمثيل والغناء وشطبه من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي فيها.

وذكر المحامي سمير صبري- مقيم الدعوى- أن "الفن يعد مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها"، مشيرًا إلى أن "الفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي، وإما نحو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع".

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وأضاف صبري خلال الدعوى التي قدمها ضد الفنان محمد رمضان: "الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية".

وتابع المحامي صبري، قائلا: "ليس بالضرورة التعبير عن حاجته لمتطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان، كالماء والطعام".

المصدر: الدستور

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