وزير المالية المصري يكشف حقيقة فرض رسوم على السينما والمسرح

كشف وزير المالية المصري محمد معيط، السبت، حقيقة فرض رسوم على السينما والمسارح في مصر، مؤكدا أنه "لم يفرض رسوما على الأفلام العربية أو المسرح، أو الموسيقى العربية".

ولفت وزير المالية خلال مداخلة هاتفية، إلى أن "الرسوم فرضت فقط على الأفلام الأجنبية، وعروض الباليه وهي قليلة جدا، وغالبها لفرق قادمة من الخارج"، مردفا: "أنا عايز الناس تروح مسرح وموسيقى".

وقال: "فرضت ضريبة 5% على الحفلات بحد أدنى 20 جنيه، وده على حفلات اللي داخلها عنده استعداد يدفع، اللي بيدفع ألفين في حفلة، إيه المشكلة يدفع الـ5% ضريبة، هيا دي اللي مزعلاك؟.. العدالة الاجتماعية إني أخد من الغني وأدي الفقير وهذه الموارد هي التي ستخدم في تنمية القرى والمناطق التي يعيش بها فقراء".

وأشار معيط إلى أنه فرض ربع جنيه على المياه الغازية، و50 جنيه رسم مغادرة، وفرض ضريبة على بعض السلع المستوردة، مثل أدوات التجميل والعطور، والبن، مردفا: "نوعية المستهلك لهذه السلع، لن توقفه الضريبة عن شرائها، لكن كل ما أفرض ضريبة هناك من يحاول غل أيدي أجيب موارد، لمشاريع تخلق فرص عمل".

المصدر: "القاهرة 24"