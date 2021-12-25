إصابة عضوين آخرين في فرقة "بي.تي.إس" الكورية الجنوبية بكورونا

قالت شركة "بيج هيت ميوزك"، التي تدير فرقة "بي.تي.إس" الكورية الجنوبية، إن الفحوص أثبتت إصابة عضوين آخرين من الفرقة بكورونا السبت بعد عودتهم من حفلة في الولايات المتحدة.

وجرى تشخيص إصابة مغني الراب آر إم (27 عاما) والمغني جين (29 عاما) بكورونا بعد يوم من إصابة شوجا، كاتب الأغاني ومغني الراب بالفرقة المؤلفة من سبعة أعضاء.

وقالت الشركة إن الثلاثة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح مضاد للفيروس في أغسطس.

وكانت الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة هي الأولى للفرقة هناك منذ عام 2019 عندما قاموا بجولة في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

المصدر: وكالات