وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية "اقروا الفاتحة لأبو العباس"

رحلت صباح اليوم السبت المطربة المصرية، سماح الإسكندرانية، وشيعت جنازتها عقب صلاة الظهر ودفنت بمقابر أسرتها بالإسكندرية.

وكشفت سماح محمود عطية، ابنة شقيقتها فاطمة لوسائل إعلام مصرية أن الراحلة توفيت بعد دخولها إلى الرعاية المركزة.

والمطربة سماح الاسكندرانية من مواليد عام 1945 بمدينة الإسكندرية، شاركت بالتمثيل في عدد من اﻷعمال الفنية من بينها مسلسل "عادات وتقاليد"، وفيلم "ضحية حب"، كما قامت بغناء مقدمات بعض المسلسلات الإذاعية، منها مسلسل "عبده وزغلولة"، وكانت متزوجة من الملحن زاهر عبد الحميد، ولديها منه بنت وحيدة .

ومن أشهر أغاني الراحلة "اقروا الفاتحة لأبو العباس يا اسكندرية يا أجدع ناس"، كما لحن لها الموسيقار الكبير بليغ حمدي اغنية "مسيلي على القمر يا ليلي"، وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة.

وكانت الراحلة تتميز بصوت قوي ومميز، وشاركت مؤخرا في حفل تكريم فناني الإسكندرية عام 2011، وكان آخر ظهور لها على المسرح، وقد غنت عددا كبيرا من أشهر أغانيها.

المصدر: RT