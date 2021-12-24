مخرج فيلم "الغريب": هناك حالة من العزلة تتوارثها الأجيال في الجولان

حلّ المخرج السوري أمير فخرالدين ضيفا على برنامج "ناس أونلاين" للحديث عن فيلمه الروائي الطويل "الغريب" الذي يتناول وضع الجولان المحتل وحال سكانه النفسية والوجودية.

استهل فخرالدين حديثه عن قصة الفيلم التي تتمحور حول شخصية "عدنان" الرجل الأربعيني الذي يعاني أزمات نفسية بعد عودته للجولان، قادما من روسيا التي لم يكمل فيها دراسة الطب، حيث يعيش في ظل التوقعات وخيبات الأمل من أهله ومجتمعه، إلى أن تتغير مجريات الفيلم بعد لقائه بمصاب على الحدود الفاصلة بين الجولان المحتل ووطنه الأم سوريا.

وتابع المخرج السوري خلال حواره مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن هناك حالة من الغربة التي تتوارثها الأجيال في الجولان، حيث لا يعرفون سوريا، مضيفا أن حالة العزلة والنسيان لهؤلاء السكان أصبحت جزءا من الهوية الجولانية.

وحول اختياره فنانين فلسطينيين في بطولة الفيلم إضافة لاختيار فلسطين للفيلم، لتمثيلها في مسابقات الأوسكار، أضاف فخرالدين، أن الجولان "جزء لا يتجزأ من سوريا، لكنه في الوقت ذاته امتداد للشارع الفلسطيني، ويتشارك الجولان وفلسطين في ذات معاناة الاحتلال، وذات حالة الانتظار، فالمعاناة لا تتجزأ لكن تفاصيل الحياة هي ما يختلف".

المصدر: RT