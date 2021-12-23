فتح باب التقدم لمسابقة "أندريه ستينين" لعام 2022

أعلن المسؤولون عن مسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي الصحفي عن فتح باب التقدم للمسابقة بدورتها الثامنة لعام 2022.

ويمكن للمراسلين الشباب من مختلف أنحاء العالم، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و33 سنة التقدم بأعمالهم للمنافسة في المسابقة عبر الموقع الرسمي للمسابقة باللغة الروسية أو عبر موقعها باللغة الإنكليزية أو عبر موقع المسابقة باللغة الصينية.

وتحتفظ المسابقة لعام 2022 بعدة ترشيحات وفئات للمنافسة منها: فئة "الأخبار الرئيسية"، وفئة "الرياضة"، و"My Planet"، و"بورتريه"، إضافة إلى فئة "بطل من زماننا"، وفئتان من "الأعمال المنفردة" و"الأعمال المتسلسلة"، إذ يمكن تقديم عمل واحد أوسلسلة من الأعمال لكل فئة من فئات الترشيح للمسابقة.

وسيتم قبول طلبات الترشيح للدورة الثامنة من المسابقة حتى 28 فبراير 2022، وسيحصل الفائزون في المرتبة الأولى عن كل فئة من المسابقة على 125 ألف روبل، أما الفائز بالمرتبة الثانية فسيحصل على 100 ألف رويل، وسيحصل الفائز بالمرتبة الثالثة عن الفئة على مبلغ 75 ألف روبل، أما الفائز بالجائزة الأساسية للمسابقة فسيحصل على 700 ألف روبل.

RT

وعلى الرغم من القيود التي فرضها انتشار جائحة كوفيد في العالم إلى أن مسابقة "اندريه ستينين" حافظت على أحد أهم تقاليدها السنوية وهو توفير جولات استعراضية لأعمال الفائزين بالمسابقة في عدة معارض ببلدان مختلفة، ما يوفر فرصة للمصورين الصحفيين الشباب لإظهار أعمالهم ولفت الانتباه للقضايا والتحديات الأكثر بروزا في عصرنا.

RT

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يحاولون لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

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ويشارك في المسابقة :

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية بالكامل "روسيا كولتورا"

القناة التلفزيونية "موسكو 24"

وبوابة المعلومات والأخبار "فيستي"

المشاركون من الإعلام الدولي في المسابقة:

- وكالة أنباء وراديو سبوتنيك.

- قناة وبوابة "روسيا اليوم"

- وكالة أنباء "أسكا نيوز"

- دار النشر الروسية "إندبيندنت ميديا"

- وكالة أنباء "تيلام"

- وكالة أنباء "آنا"

- مجموعة شنغهاي يونايتد ميديا ​​

- بوابة الويب لصحيفة "تشاينا ديلي"

- بوابة الويب "ذا بيبر"

- شبكة الميادين الإعلامية

المصدر: RT