أول عرض لفيلم "بطل العالم" الرياضي الدرامي في موسكو

أقيم في دار السينما "أكتوبر" بموسكو أول عرض لفيلم "بطل العالم" الدرامي الرياضي الذي يروي قصة الصراع الذي دار عام 1978 من أجل نيل تاج بطل العالم في الشطرنج.

وذلك بين المواطن السوفيتي، أناتولي كاربوف، ومنافسه، فيكتور كورتشنوي الذي غادر الاتحاد السوفيتي ليهاجر إلى الغرب.

وجرى الدور النهائي لبطولة العالم في الشطرنج في الفلبين حيث أسفرت المبارزة عن فوز بطل العالم السوفيتي أناتولي كاربوف.

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وأخرج الفيلم، أليكسي سيدوروف، المخرج الروسي المعروف بإخراجه لأفلام "الفريق"(2002)،"القتال مع الظل" (2005)، "تي – 34" (عام 2018).

أما بطولة الفيلم فتتضمن كوكبة من نجوم السينما الروسية وبينهم فيكتور دوبرونرافوف الذي لعب دور والد أناتولي كاربوف، أندريه يانكوفسكي الذي قام بأداء دور بطل العالم بالشطرنج وألكسندر خابينسكي الذي لعب دور فيكتور كورتشنوي.

وقد قدم 3 أساتذة للشطرنج استشارات لإدارة فيلم "بطل العالم".

وجرى تصوير الفيلم في موسكو ومدينة سوتشي وصربيا وبلاد الجبل الأسود. وتولت إنتاجه ورشة "تري تي" السينمائية التابعة للمخرج الروسي المشهور نيكيتا ميخالكوف.

يذكر أن عرض الفيلم في دور السينما الروسية يبدأ في 30 ديسمبر الجاري.

المصدر: تاس