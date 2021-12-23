فيلم كارتون روسي يدخل القائمة القصيرة للأوسكار بفئة أفلام الرسوم المتحركة

دخل فيلم الكارتون "باليه الملاكمة" من إخراج الروسي أنطون دياكوف، القائمة القصيرة لأفلام الرسوم المتحركة التي تتضمن 15 فيلما والتي تم ترشيحها لنيل جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية.

وقد نُشرت القائمة على الموقع الإلكتروني لأكاديمية السينما الأمريكية.

ويروي فيلم الكارتون الروسي الذي يستغرق 15 دقيقة قصة الحب بين راقصة الباليه (أولغا) والملاكم (يفغيني) على خلفية التطورات الدرامية في البلاد.

قد تنافس فيلم الكارتون الروسي أفلام الكارتون من بريطانيا وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية.

كان قد منح فيلم "باليه الملاكمة" جائزة "إيكار" السينمائية لأفلام الكرتون والجائزة الكبرى في مهرجان "خلاصة القول" السينمائي الروسي للأفلام القصيرة.

يذكر أن فيلم "فك القبضتين" (عام 2020) من إخراج الروسية، كيرا كوفالينكو، لم يدخل القائمة القصيرة للأفلام غير الناطقة اللغة الإنجليزية والمرشحة للأوسكار.

المصدر: تاس