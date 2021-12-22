المتهمة بالإساءة لفنانات مصر تعلق: "إخوانية إزاي وأنا مطربة وبلبس عريان؟"

كشفت المطربة المصرية دينا حسين حقيقة الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الذي أدى لاتهامها بالإساءة لفنانات مصر، مشيرة إلى أنها دهشت بإعادة نشره من قبل إحدى القنوات العربية.

وقالت حسين في تصريح تلفزيوني: "اللي مزعلني إن الفيديو ده أنا نزلته من سنة على صفحتي، وكنت في حالة نفسية صعبة بسبب ما رأيته من بعض الأشخاص في مجال العمل الفني، فنزلت الفيديو على صفحتي، واعترفت باللي جوايا، ومعممتش الكلام".

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وأضافت: "بعدها أستاذة ريهام سعيد تواصلت معايا وعملت معاها حلقة في برنامج صبايا الخير، وكانت داعمة ليا وسمعتني، وعدى الموضوع وخلاص، ونزلت بعده الكليب بتاعي وحياتي مشيت تاني عادي".

وأشارت إلى أنها تفاجأت بأن إحدى القنوات التلفزيونية العربية أعادت نشر الفيديو، حيث حصد أكثر من مليوني مشاهدة بسرعة، مضيفة: "الدنيا مقلوبة عليا وأنا مش فاهمة ليه نزل تاني وليه الموضوع اتفتح معايا مرة تانية".

ولفتت إلى أن هذه القناة اقتطعت الفيديو في مكان معين بطريقتها.

وأضافت: هذه العملية "أدخلتني "بمشاكل كبيرة، وإن أنا إخوانية.. إخوانية إزاي يا جماعة وأنا مطربة وبلبس عريان وعايشة حياتي كل يوم".

واختتمت: "كلمتي الأخيرة للناس، أنا والله مش قصدي ساعتها أسيء لأي حاجة ولا لحد بشخصه، ولا أقدر أجرح في بلدي ولا في المهنة الموسيقية ولا في النقابة ولا فنانين مصر، مصر هي اللي بدعت الفن وهي اللي عملتني، وأنا نقابية منذ 5 سنين".

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر أصدر بيانا استنكر فيه تصريحات "غير لائقة وغير مسؤولة" من مطربة دون أن يسميها، معتبرا أنها "تنال من سمعة فنانات مصر" خلال الساعات الماضية.

المصدر: "المصري اليوم"