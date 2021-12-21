أشرف زكي يتقدم ببلاغ ضد الفنانة دليلة (فيديو)

تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر يوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة دينا حسين الشهيرة بدليلة.

واتهم أشرف زكي "دليلة" بالتشهير بجموع الفنانين وبمجال الفن عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها في إحدى القنوات الفضائية.

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وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيئ لفناني ومنتجي مصر.

وأضاف أن الفنانة دينا تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن، بطرق غير مشروعة، وهو ما تسبب في ذعر واستياء جموع الفنانين.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن المشكو في حقها هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الفنانة "دليلة"، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية) -نيابة عن جموع فناني مصر- قد أبدى استنكاره وأسفه ورفضه التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسئولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الاعلامي فرصة لاطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة.

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وقال الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية في بيان له: "إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر".

وتابع: "لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و (التريند ) دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين".

واختتم رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية حديثه قائلا: "سوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية لتتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير".

المصدر: وسائل إعلام مصرية