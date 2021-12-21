نقيب الفنانين المصريين معلقا على فيديو لسيدة ادعت الفن: "مش هنبقى ملطشة" (فيديو)

علق نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي على أحد مقاطع الفيديو على موقع "يوتيوب" لإحدى السيدات ادعت أنها فنانة، وقال إن "السيدة تحدثت عن ألفاظ رخيصة أهانت بها فنانات مصر".

وأشار إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها رغم أنها "فنانة مغمورة وغير معروفة".

ولفت إلى أنها "تسعى للشهرة... لن نسمح أن نكون ملطشة وأي حد سوف يهين هذه المهنة وسيتحدث عنها بشكل لا يليق هناخد ضده إجراءات صارمة".

"ألفاظ رخيصة".. أشرف زكي يتوعد فنانة غير معروفة بعد الإساءة لفنانات مصر: مش هنبقى ملطشة وهناخد إجراءات صارمة#لميس_الحديدي#كلمة_أخيرة#ON@lameeshpic.twitter.com/K83HKGNS1j — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) December 20, 2021

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية أصدر بيانا تناول فيه الفيديو دون ذكر اسم صاحبته قائلا إن "هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها اللواتي فزن بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق، وسيدة الشاشة العربية، وسيدة المسرح العربي، وهذا على سبيل المثال لا الحصر".

المصدر: "الأهرام" + RT + "الشروق"