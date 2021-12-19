بالفيديو.. ردة فعل مؤئرة للفنان ماجد المصري خلال عقد قران ابنته والجمهور يتفاعل معه

شارك الفنان المصري ماجد المصري جمهوره فيديو عبر خاصية الستوري على "إنستغرام"، حيث ظهر وهو يحضن ابنته ماهي في عقد قرانها ويبكي معها من الفرحة.

ونشر المصري صورا من عقد القران في بوست على "إنستغرام" وكتب: "تم بحمد الله كتب كتاب بنتي ماهي على مصطفى القاضي وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله".

لتنهال التعليقات عليه من جانب أصدقائه من نجوم الفن حيث كانت النجمة المصرية روجينا أول المعلقين فكتبت: "مبروك ربنا يتمم بخير ويسعدهم" ليرد عليها ماجد المصري بقوله: "يا حبيبتي الله يبارك فيكي.. وعقبال أولادك".

كما تفاعل معه عدد آخر من النجوم مهنئين بتلك المناسبة بينهم: هبة الأباصيري، وأحمد السعدني، وإيمان رياض، فيما دون عدد من المتابعين تعليقات عبروا فيها عن سعادتهم له وتمنوا لابنته حياة هانئة.

وابنة الفنان ماجد المصري هي من زوجته السابقة الفنانة المعتزلة منى إش إش ابنة الموسيقار والملحن المصري حسن إش إش حيث يأتي عقد قرانها بعد مرور عام وثلاثة أشهر على خطوبتها التي تمت في سبتمبر من عام 2020.

المصدر: RT+انستغرام