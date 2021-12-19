صحفيات روسيات يتحدثن عن طرق تعلمهم اللغة العربية

حلت الصحفيتان في RT آنا كنيشينكو ودانا كوفاجوكوفا ضيفتين على برنامج "ناس أونلاين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الجمل، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

آنا كنيشينكو تحدثت عن بداية تعلمها للغة العربية حيث قالت: "أنا في البداية كنت أدرس اللغة الصينية في الجامعة وذهبت إلي المجموعة اللغوية الصينية وبعد 4 دروس قلت لا! هذه اللغة والثقافة الصينية مش قريبة عليا ولا على روحي".

وتابعت: "ثم انتقلت الي المجموعة اللغوية العربية وصراحة مبسوطة بهذا القرار حتى الان حيث دائما كانت الثقافة العربية قريبة عليا وكنت دائما احب الشرق الأوسط والدول العربية"

أما دانا كوفاجوكوفا فتحدثت عن إتقانها للعربية الفصحى والعامية الشامية قائلة: "تعلمي للعربية كان طريق طويل وصعب تعلمت اللغة العربية الفصحى بالأول درست 7 سنسن جامعة وكانت دراستي للعربية أيضا مع زميلتي أنا بعد ما بدأت الشغل في روسيا اليوم من زمان كان عمري 19 سنة حسيت اني بحاجة للغة غير الفسحى حتى استطيع أتحدث مع زملائي العرب لأن الناس كانت تستغرب اني بحكي بس الفصحى ووقتها بدأت أتعلم العامية واتعلمت لحالي عملت قاموس واكتب فيه الجمل الي اتعلمها".