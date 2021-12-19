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الإمارات تنظم "قمة اللغة العربية" في إكسبو دبي بحضور أبو الغيط ووزراء الثقافة العرب (صور)

الثقافة والفن

الإمارات تنظم
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أعلن محمد بن راشد، حاكم دبي، أنه حضر رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ووزراء الثقافة العرب قمة اللغة العربية بإكسبو دبي، التي تنظمها وزارة الثقافة الإماراتية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "حضرت اليوم رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الثقافة العرب، قمة اللغة العربية في إكسبو دبي والتي تنظمها وزارة الثقافة والشباب بالدولة…اللغة العربية تستحق قمماً كثيرة لأنها قمة في الجمال..وقمة في الاتساع والشمول.. وقمة في كونها وعاء للحضارة بكل أبعادها".

وأضاف: "كما شهدت أيضا ضمن القمة التوقيع على إعلان الإمارات للغة العربية رفقة وزراء الثقافة العرب ووقعت معهم عليه .. نعلن من خلاله التزامنا تجاهها لغةً لهويتنا وثقافتنا وعلومنا..نلتزم بها لغة للحياة".

المصدر: RT

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