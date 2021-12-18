فنانة سورية تهاجم بـ"عنف" حمو بيكا: "أمّي ولا أحب صوته"

انتقدت المطربة السورية هويدا يوسف مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، وقالت إنه "أمّي ولا أحب صوته".

وأضافت المطربة السورية في مقابلة تلفزيونية: "حمو بيكا مبيعرفش يقول الكلام وهو أمي ومينفعش يغني وأنا لا أحب صوته بصراحة".

وأشارت المطربة السورية إلى أن أداء بيكا "استعراضي وهو ليس مطرب أو مؤدي وهذا الأمر يجعله لا يصلح كفنان".

وتابعت: "لا أحد يمكن أن ينكر أن الفنان الراحل عبد الحلم كان فنان كبير وصوته وأدائه الفني كان عالي وقوي، على عكس ما يطلق عليهم فنانين ومطربين الآن"، "وحمو بيكا مجرد استعراضي ليس أكثر".

المصدر: "صدى البلد"