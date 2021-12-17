الفنان المصري علي الحجار يزور العراق بعد غياب 36 عاما

أعلن الفنان المصري علي الحجار وصوله اليوم إلى بغداد لتكريمه في مهرجان "عيون" الوطني، الذي من المقرر أن تبدأ احتفاليته غدا السبت في الساعة الرابعة عصرا.

ونشر الحجار عبر "فيسبوك" صورة له مع زوجته داخل الطائرة وأشار معها إلى أنهما وصلا إلى بغداد من أجل تكريمه غدا السبت.

وكان حساب مهرجان "عيون" للثقافة والفنون نشر مطلع الشهر الجاري رسالة مصورة من علي الحجار أعرب فيها عن سعادته بتكريمه في هذا الحدث الفني وأكد أن هذا "شرفا كبيرا له".

ولفت الحجار إلى أن هذه هي ثانية زيارة له للعراق، بعد أن عرض إحدى المسرحيات هناك عام 1985.

يذكر أن علي الحجار من أبرز المطربين المصريين خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وحقق شهرة واسعة بأدائه أغاني تترات العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، ومنها "الشهد والدموع" و"رحلة السيد أبو العلا البشري".

وفي الألفينات قدم علي الحجار عددا من الألبومات منها ألبوم "يمامة" عام 2005، و"حوا وآدم" عام 2008.

كما قدم ألبومات وطنية في ثورة يناير منها ألبوم "إصحى يناير" عام 2011، و ألبوم "ضحكة وطن" عام 2012.

المصدر: RT