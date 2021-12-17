مزاد في بطرسبورغ يبيع أول طبعة لقصيدة بوشكين مقابل 3 ملايين روبل

بيعت أول طبعة لقصيدة ألكسندر بوشكين "روسلان وليودميلا" في دار المزادات الروسية في بطرسبورغ مقابل 3.3 مليون روبل (ما يعادل نحو 45000 دولار).

صرح بذلك يوم 16 ديسمبر ناطق باسم دار المزادات. وقال إن أول طبعة من قصيدة الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين ( 1799 - 1837) لعام 1820 والتي تتضمن 6 أقسام تم بيعها في دار المزادات مقابل 3.3 مليون روبل.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن ألكسندر بوشكين كان وقت صدور قصيدته في أغسطس عام 1820 في الـ20 من عمره فقط.

وتراوح سعر التحفة الأدبية قبل طرحها في المزاد بين 3.2 و3.5 مليون روبل.

يذكر أن طبعات القصيدة التي صدرت في حياة الشاعر ألكسندر بوشكين لا يمكن شراؤها إلا نادرا في سوق التحف الأدبية. أما الطبعة المذكورة فطرحت للبيع مع واجهة مصوّرة محفورة وجميلة.

وطرحت دار المزادات الروسية للبيع كذلك نحو 226 تحفة، بينها الطبعة الأولى الكاملة لرواية ألكسندر بوشكين الشعرية "يفغيني أونيغين" وقصص أصدرها بوشكين عام 1834 ، فضلا عن تواقيع ومطبوعات ولوحات وأعمال فنية نادرة.

المصدر: تاس