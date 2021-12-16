سوريا.. احتفالات بمناسبة إدراج "القدود الحلبية" على لائحة التراث العالمي

احتفالات في ساحة الأمويين في دمشق ـ (الأمانة السورية للتنمية)

شهدت مدينتا دمشق وحلب احتفاليتين متزامنتين مساء اليوم بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في اليونيسكو.

وكانت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح قالت إن ذلك الحدث "يؤكد أن العالم يعترف أننا بناة حضارة" وأشارت في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم، إلى أن "هذا الإنجاز يفتح نوافذ جديدة يتم العمل على توسيع دائرتها".

وتم الإعلان عن قرار الإدراج أثناء اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في فرنسا المنعقد في الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من كانون الأول الجاري.

وحسب الوزيرة السورية فإن اليونسكو قالت في حيثيات قرارها إن "اللجنة تثنى على ملف القدود الحلبية وما قدمه من إبراز لأهمية التراث اللامادي وقدرته على تزويد المجتمعات بمصادر الصمود وتعزيز بناء السلام والحوار بينها".

وأشارت مشوح إلى أن الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع وزارة الثقافة "بذلت جهودا كبيرة داخليا وخارجيا في إعداد ملف القدود الحلبية وفق منهجية دقيقة".

المصدر: "سانا"