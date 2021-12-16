فيلم الرسوم المتحركة الروسي "3 عمالقة وأميرة مصر" يترجم إلى اللغة الأوسيتية

شخصيات فيلم الرسوم المتحركة الروسي "3 عمالقة وأميرة مصر" سوف ينطق باللغة الأوسيتية.

صرح بذلك الأربعاء 15 ديسمبر لوكالة "تاس" الروسية المتحدث باسم منظمة "إيرون فيديراتسي" الاجتماعية، تامرلان تسغوييف، الذي بادر إلى دبلجة الفيلم إلى اللغة الأوسيتية.

وقال إن فيلم "3 عمالقة وأميرة مصر" المدبلج إلى اللغة الأوسيتية سيعرض في يناير المقبل، مضيفا أن ورشة الرسوم المتحركة "ميلنيتسا" ( الطاحونة) هي التي تولت دبلجة الفيلم بالتعاون مع منظمة "إيرون فيديراتسي" الاجتماعية الأوسيتية وذلك بمشاركة الممثلين الأوسيتيين الرائديين.

وأوضح أن تحقيق المشروع أصبح ممكنا بفضل فوز منظمة "إيرون فيديراتسي" بمنحة مالية قدمها الصندوق الرئاسي للمبادرات الثقافية " الرسوم المتحركة الوطنية".

يذكر أن ورشة الرسوم المتحركة "ميلنيتسا" الأوسيتية كانت قد حققت دبلجة فيلمي الكارتون "ماشا والدب" و"فكسيكي" حيث تنطق شخصياتهما باللغة الأوسيتية. ويتم عرض الفيلميْن قي التلفزيون الأوسيتي الشمالي وفي مؤسسات التعليم الأوسيتية.

يذكر أن اللغة الأوسيتية تنتمي إلى المجموعة الإيرانية للفرع الهندو-إيراني لأسرة اللغات الهندو- أوروبية ، وتعد إلى جانب لغة Yagnob واحدة من اللغتيْن الإيرانيتيْن الشماليتين الشرقيتين اللتين بقيتا على قيد الحياة حتى يومنا هذا.

جدير بالذكر أن نصف سكان جمهورية شمال أوسيتيا الروسية بشمال القوقاز يعيشون في عاصمتها فلاديقوقاز، حيث ينطق نحو 10-20 ٪ فقط من تلاميذ المدرسة الابتدائية لغتهم الأم.

المصدر: تاس