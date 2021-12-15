"القدود الحلبية" على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

أدرجت منظمة اليونيسكو اليوم القدود الحلبية السورية على لائحة التراث الإنساني، وهو ما وصفته وزارة الثقافة السورية بأنه خطوة إضافية لحماية وصون الهوية الوطنية.

وأعلنت الوزارة في بيان أن اليونسكو صنفت القدود الحلبية على لائحتها، خلال اجتماع الدورة السادسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي اللامادي في فرنسا، وقالت إن جزءا من ثقافة وتراث المجتمع السوري العريق أضيف إلى التراث الإنساني العالمي.

وباركت الوزارة لسوريا وجميع السوريين إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو، ووجهت الشكر "لأبناء سوريا المحبين لقدودهم الحلبية لدعمهم تسجيل هذه القدود على لائحة التراث الإساني".

كما شكرت "الأمانة السورية للتنمية على جهودها الكبيرة في إعداد ملف القدود ومتابعته في منظمة اليونيسكو".

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وقالت إن تسجيل القدود "هي خطوة إضافية لحماية وصون الهوية الوطنية"، وإن "القدود الحلبية مرآة لعمق وأصالة الهوية الفنية السورية".

واشتهرت مدينة حلب منذ قرون بذلك الفن، وكان أبرز رواده في العصر الكبير الفنان الراحل صباح فخري الذي توفي في الثاني من نوفمبر الماضي.

المصدر: RT