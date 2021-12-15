مسلسل "ويلك يا أرنب" للرسوم المتحركة يعرض في روسيا يوم 17 ديسمبر

يعرض مسلسل "ويلك يا أرنب، العطلة" الجديد للرسوم المتحركة الروسية في كل أنحاء روسيا يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويمكن للجمهور الروسي مشاهدة أولى 4 حلقات للمسلسل على شاشات منصوبة في 79 متجرا كبيرا في موسكو، محافظة موسكو، بطرسبورغ، فولغوغراد، سمارا، تشيليابينسك، بيرم، أوفا يكاترينبورغ، سوتشي، تيومن، نيجني نوفغورود.

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وصرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم ورشة "سويوز مولتفيلم" السينمائية الروسية. وأوضح أن عرض المسلسل سيبدأ في وقت واحد الساعة 08.30 و18.00 بتوقيت موسكو في كل المدن المذكورة حيث ستعرض حلقات " لونابارك"، "على الحقائب"، أٍسرع وأعلى وأقوى"، "الشاطئ". وبعد 3 أيام ستعرض تلك الحلقات في قناتي "كاروسيل" و"مولت" التلفزيونيتين وكذلك في الحساب الرسمي لورشة "سويوز مولتفيلم" على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية "فكونتاكتي" (VK).

وقد وصفت رئيسة مجلس الإدارة للورشة السينمائية، يوليانا سلاشيفا، عرض المسلسل" بأنه من أكثر الفعاليات إثارة ومسؤولية في تاريخ "سويوز مولتفيلم" الجديد. وأضافت أن المسلسل هو جسر يربط الماضي بالمستقبل ويجمع أمام الشاشة كل أفراد العائلة كبارا وصغارا.

المصدر: تاس