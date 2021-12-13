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وفاة المخرج الروسي سيرغي سولوفيوف عن عمر يناهز 78 عاما

الثقافة والفن

وفاة المخرج الروسي سيرغي سولوفيوف عن عمر يناهز 78 عاما
Sputnik Kirill Kalinnikov
المخرج الروسي الراحل سيرغي سولوفيوف
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توفي المخرج السينمائي وكاتب السيناريوهات الروسي الشهير، سيرغي سولوفيوف اليوم الاثنين عن عمر يناهز 78 عاما.

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وذكرت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية أن المخرج وافته المنية بعد صراع مع مرض خطير.

وأعربت وزيرة الثقافة الروسية عن تعازيها لأسرة الفقيد، مشيرة في برقية بعثتها الوزارة إلى اتحاد السينمائيين الروس، إلى أن "ذكراه ستبقى خالدة في نفوس المجتمع المهني ومحبيه المخلصين والمشاهدين".

ومن أبرز أعمال سيرغي سولوفيوف أفلام "مائة يوم بعد الطفولة (1975)، "المنقذ" (1980)، "آسا" (1987)، "سن العطاء" (2000).

وفي الفترة من 1995 حتى 1997 كان سولوفيوف يشغل منصب رئيس مهرجان موسكو السينمائي الدولي. كما كان المخرج الروسي أيضا عضوا في لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عدة مرات وزار مصر مرارا.

 

المصدر: وكالات روسية

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