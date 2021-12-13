رحيل المخرج المخضرم مؤسس السينما الطليعية في الاتحاد السوفيتي سيرغي سولوفيوف

غيّب الموت فنان الشعب الروسي والمخرج السوفيتي الروسي البارز ومؤسس السينما الإبداعية الطليعية في الاتحاد السوفيتي سيرغي سولوفيوف.

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توفي سيرغي سولوفيوف عن عمر يناهز 77 عاما في موسكو مصابا بنوبة قلبية.

وبدأت مسيرته الإبداعية بإخراج فيلم استوحي من قصتي أنطون تشيخوف. وذاع صيته بعد إخراجه لفيلم "100 يوم بعد الطفولة" عن الحب بين مراهق ومراهقة.

ويعتبر سيرغي سولوفيوف أول مخرج سوفيتي صوّر في أفلامه الروائية الثلاثة بعنوان "آسا" نجوم الروك السوفيتي والروسي، بمن فيهم معبود الشباب السوفيت في عصر ما قبل تفكك الاتحاد السوفيتي ومغني الروك، فيكتور تسوي، وتمتعت تلك الأفلام بشعبية فائقة بين الشباب.

وأخرج قبل وفاته فيلم "آنا كارينينا" المستوحى من رواية ليف تولستوي المشهورة بمشاركة زوجته تاتيانا دروبيتش.

وكان حائزا العديد من الجوائز السينمائية الروسية والأجنبية، وأستاذا في معهد فن السينما الحكومي الروسي. ومُنح سيرغي سولوفيوف عام 1993 لقب فنان الشعب الروسي.

المصدر: تاس