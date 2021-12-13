تصرف للفنان محمد حماقي مع طفلة على المسرح يثير تفاعلا لدى الجمهور وبمواقع التواصل (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد حماقي، مقطع فيديو له من حفل أحياه في الإسكندرية، حيث لاحظ تواجد فتاة صغيرة تبكي بين الجمهور، فطلب صعودها إلى المسرح وغنى برفقتها.

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وعند صعود الفتاة إلى المسرح، ساعدها حماقي على ارتداء حذائها وسط تفاعل وتصفيق من الجمهور، وتحدث الفنان المصري مع الطفلة، وتساءل عن سبب بكائها قائلا: "إنتي بتنادي عليا كتير وعايزة أغنية "تك"، عشان كدة بتعيطي؟ أنا آسف أنا مش سامعك، إنتي شايفة صوتهم كبير قوي".

هذا وشارك حماقي الطفلة الأغنية التي تحبها، وأضاف قائلا "إنتي عارفة إن إنتي صوتك أحلى مني بكتير؟ متعيطيش تاني".

هذا وتفاعل الجمهور مع غناء الطفلة على المسرح وهتف باسمها "فريدة"، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره محمد حماقي معبرين اعجابهم بموقفه.

محمد حماقي يعجبني من كل النواحي

فيه كمية حنية ااااااااه قلبي 😻😻😻 https://t.co/SGMky2sLNs — hanan🍯 (@hanan02228589) December 12, 2021

المصدر: RT