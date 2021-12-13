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مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يستضيف الأمير تركي الفيصل وعدد من النجوم العالميين (صور)

الثقافة والفن

مهرجان
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استضاف مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" بمدينة جدة السعودية على سجادته الحمراء، الأمير تركي الفيصل وعدد من النجوم العالميين.

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وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، نشر مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" صورة الأمير تركي الفيصل وهو على السجادة الحمراء ضمن عرض فيلم "أبطال".

كما نشر الحساب صور لاستضافة العديد من النجوم العالميين، بينهم الممثل داركو بيريك، نجم المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل"، والمنتجة جورجينا باغيت، والمنتجة ثمبيسا كوشرين، والممثلة كيري فوكس.

المصدر: RT

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