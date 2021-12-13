مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يستضيف الأمير تركي الفيصل وعدد من النجوم العالميين (صور)

استضاف مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" بمدينة جدة السعودية على سجادته الحمراء، الأمير تركي الفيصل وعدد من النجوم العالميين.

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وعلى حسابه الرسمي في "تويتر"، نشر مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" صورة الأمير تركي الفيصل وهو على السجادة الحمراء ضمن عرض فيلم "أبطال".

تشرّفت السجّادة الحمراء، في #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي الدولي، باستضافة صاحب السموّ الملكي، الأمير تركي الفيصل، ضمن عرض فيلم “أبطال”. pic.twitter.com/OkK3YyeLj6 — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 12, 2021

كما نشر الحساب صور لاستضافة العديد من النجوم العالميين، بينهم الممثل داركو بيريك، نجم المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل"، والمنتجة جورجينا باغيت، والمنتجة ثمبيسا كوشرين، والممثلة كيري فوكس.

داركو بيريك ، نجم المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابيل" من السجادة الحمراء لعرض فيلم "الأبطال" يليه حواره في #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدوليpic.twitter.com/XfI3DedTe5 — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 12, 2021

المنتجة جورجينا باغيت والمنتجة ثمبيسا كوشرين والممثلة كيري فوكس من السجادة الحمراء للعرض الأول العالمي لفيلم ” غرفة التلوين“ عبر #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي@KerryFoxActs@Georgie_Paget@tembisapic.twitter.com/OEjz88fHUl — RedSeaFilm (@RedSeaFilm) December 12, 2021

المصدر: RT