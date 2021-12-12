مصر.. بلاغ يطالب بمنع نشر أخبار طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب

تقدم المحامي المصري سمير صبري، السبت، ببلاغ إلى النائب العام المصري، بشأن طلاق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وطالب المحامي في بلاغه بإصدار أمر بمنع نشر أي أخبار عن الطلاق الذي أحدث ضجة واسعة في مصر، مشيرا إلى أن "الخبر دخل في مهاترات تضمنت العديد من الفضائح والاتهامات".

وقال: "الأخبار تضمنت فضائح تسيء للمجتمع والرأي العام المصري، والدولة المصرية بصفة عامة، وتهين كل الأسر في مصر بصفة عامة وامتدت إلى الوسط الفني بصفة خاصة، رغم أن هذا الوسط لا يحتمل فضائح أكثر مما هو فيه".

وتابع: "كل ما ينشر على لسان شيرين عبدالوهاب يسيء لكرامة المرأة المصرية ويحط من شأنها"، مختتما بلاغه يلتمس فيه من النائب العام إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد وإصدار الأمر بوقف نشر أي أخبار عن الطلاق، احتراما للمرأة المصرية وللرأي العام والأخلاق والثوابت الأسرية المصرية.

وفي 3 ديسمبر، أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانا رسميا حسمت فيه الجدل حول انفصالها من زوجها حسام حبيب، بعد تزايد أنباء طلاقهما.

وأكد البيان أن "الانفصال وقع بالفعل"، موضحا أن "أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

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وتابع: "تهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها".

المصدر: وكالات