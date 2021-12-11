فوز عرض "الطابور السادس" بالجائزة الكبرى لمهرجان الكويت المسرحي

فاز عرض "الطابور السادس" لفرقة المسرح الشعبي بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل (الجائزة الكبرى) في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الكويت المسرحي الذي أُسدل الستار عليه مساء الجمعة.

كما حصد العرض جوائز أفضل مخرج للفنان علي البلوشي وأفضل إضاءة للمهندس فاضل النصر وأفضل ممثل في دور أول للفنان يوسف البغلي وأفضل ممثلة في دور أول للفنانة سالي فراج وأفضل ممثل في دور ثان للفنان عبد الله الحمود.

وفاز عرض "البروة" لشركة تياترو للإنتاج المسرحي بجوائز أفضل ممثلة واعدة للفنانة آمنة العبد الله وأفضل ممثلة في دور ثان للفنانة غدير حسن وأفضل مكياج وأفضل ديكور.

أما عرض "مطلوب مهجرين" لفرقة مسرح الخليج العربي ففاز بجائزتي أفضل ممثل واعد للفنان عبد الله البصيري وأفضل أزياء، فيما حصل عرض "زهور القبو" لفرقة مسرح الشباب على جائزة أفضل نص لفيصل العبيد.

ونال عرض "الساعة التاسعة" لفرقة المسرح الكويتي جائزة أفضل مؤثرات صوتية لحمد العروج.

وكانت ثمانية عروض مسرحية محلية تنافست على جوائز المهرجان الذي عاد هذا العام بعد غياب في 2020 بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات