أحمد الزميلي: النشيد الوطني العربي حقق نجاحا وأنا راضٍ عن أدائي

حلّ الفنان الأردني، أحمد الزميلي، ضيفا على برنامج ناس أونلاين، وهو المغني الشاب الذي حقق نجاحا رفقة زميل له خلال افتتاح كأس العرب بقطر بعد أدائهما "النشيد الوطني العربي".

استهل الزميلي اللقاء بالحديث عن المشاعر الجياشة التي غمرته خلال حفل الافتتاح، موضحا أن هذا النمط الفني الذي يحب والذي يطمح لإيصاله، وهو ما نجح به بالفعل بعد أداء "النشيد الوطني العربي" الذي جمع الأناشيد الرسمية لكافة الدول العربية.

وتابع الفنان الشاب خلال حواره مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن الشراكة مع زميله محمد بشار ناتجة عن صداقة عمرها سنوات، وكل إنتاجاتهما كانت بجهود شخصية، حتى إنتاج فكرة "النشيد الوطني العربي" عام 2019، وبعد ذلك تم التواصل معهما من قبل القائمين على كأس العرب في الدوحة لأداء النشيد خلال الافتتاح.

وأضاف الزميلي أنه تم تكريمه مع زميله محمد بشار من قبل وزارة الثقافة الأردنية، كما وصلهما كتاب من الديوان الملكي الأردني يضم سلاما ومحبة مقدمة من الملك عبدالله الثاني، وشكرا على إنجاز هذا العمل.

المصدر: RT