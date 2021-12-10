بطرسبورغ تحتضن عرضا رائعا على الجليد بمشاركة بطلتي الأولمبياد

تشهد بطرسبورغ أيام عطلة رأس السنة الميلادية أول عرض موسيقي على الجليد بمشاركة بطلتي الدورة الأولمبية تاتيانا نافكا و ألينا زاهيتوفا.

وستقام العروض الرائعة على الجليد بعنوان "الزهرة الحمراء" في الفترة ما بين 30 ديسمبر الجاري و9 يناير المقبل.

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وقال ناطق باسم مشروع العرض الموسيقي الجليدي إن، ألينا زاهيتوفا ستقوم بأداء الدور الرئيس للعرض وهو دور فتاة تدعى (ناستيا) أتت إلى قصر وحش في محاولة لإدراك روحه الطيبة، ويرتدي الوحش كمامة واقية تمنع الجمهور من التعرف عليه.

ولكل بطل في المسرحية صوت مميّز يمنحه أحد نجوم المسرح الغنائي الروسي. وعلى سبيل المثال فإن، ناستيا تغني بصوت الفنانة، آني لوراك، وعريسها يغني بصوت ملك الروك الروسي، فليب كركوروف.

وتولى الفنان، أليكسي سيتشينوف إخراج العرض الموسيقي على الجليد. أما الملحّن، سيرغي كوفالسكي فتولى تأليف الموسيقى له.

يذكر أن المسرحية تصاحبها عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد وظواهر نارية ملونة مذهلة حيث يسير المشاركون على الجليد بسيارة تختفي فجأة بشكل سحري وتقدم إحدى المشاركات رقصا جميلا وعيناها مغطيتان وما إلى ذلك.

المصدر: تاس