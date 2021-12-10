خمس جوائز تكريم و17 عرضا في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ينطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الأسبوع القادم بمشاركة 17 عرضا من دول مختلفة مع زيادة قيمة الجوائز المالية لتصل إلى مليون جنيه مصري.

ويقام افتتاح الدورة الـ28 للمهرجان في 14 ديسمبر على مسرح البالون فيما يقام الختام يوم 19 بالمسرح الصغير لدار الأوبرا. وتحمل الدورة اسم أستاذ الدراما والنقد المصري فوزي فهمي الذي غيبه الموت قبل شهرين.

وتقدم عروض المهرجان بالمسرح القومي ومسارح الجمهورية والسلام ومتروبول والطليعة والهناجر وقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في القاهرة إضافة إلى قصر ثقافة بنها ومسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

وقال جمال ياقوت رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن لجان المشاهدة استقبلت هذا العام 285 عرضا اختارت منها 12 عرضا أجنبيا وعرضين مصريين للمشاركة بالمسابقة الرسمية.

وخارج المسابقة يقدم المهرجان عرضين مصريين لفرقتين مستقلتين إضافة إلى عرض سويسري للمخرجة غرادي هوتر.

كما استحدث المهرجان مشروع "نادي المسرح التجريبي" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يهدف إلى "منح فرص لشباب المسرحيين في جميع أقاليم مصر لتقديم مشاريع مسرحية تجريبية" ويشمل تسعة عروض هذا العام اختيرت من بين 21 عرضا تقدمت للمشاركة.

ويكرم المهرجان المخرجين عصام السيد وحسن الجريتلي من مصر والمخرج الأردني خالد الطريفي والمخرج الإماراتي ناجي الحاي والمسرحي الفرنسي جان جوي ليكا.

وقال ياقوت "اخترنا خمسة فقط، اثنين من مصر واثنين من العرب وواحد من أوروبا حتى لا يفقد التكريم قيمته".

ويصدر المهرجان 11 كتابا من بينها أربعة كتب ضمن مشروع "مراجعات إصدارات المهرجان" الذي يهدف إلى إعادة طبع بعض الكتب المهمة الصادرة في دورات سابقة.

ويشمل برنامج المهرجان سبع ورش تدريبية يقدمها فنانون ومتخصصون من سويسرا وإيطاليا واليونان وبولندا وتونس ولبنان إضافة إلى محاضرتين الأولى تقدمها الإسبانية فيرونيكا لاريوس مديرة مسرح الميكروتياترو في مدريد، والثانية لفرقة أوكرانية.

كما يشمل البرنامج ندوة بعنوان "الإنتاج المسرحي والتجريب" ومائدة مستديرة بعنوان "دور المناهج الدراسية في المعاهد والأقسام المتخصصة في التأثير على التجريب" بمشاركة 14 متخصصا.

ويقام على هامش المهرجان معرض للتصميمات المسرحية الطليعية غير التقليدية من ديكور وأزياء وسينوغرافيا وإضاءة لمصممين من 19 دولة.

المصدر: "رويترز"