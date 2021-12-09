5 ساعات ونصف يستغرقها العرض الأول لـ"المعلم ومارغريتا" على مسرح "الأمم" بموسكو

يقدم مسرح "الأمم" الحكومي برئاسة فنان الشعب الروسي، يفغيني ميرونوف، الخميس 9 ديسمبر لجمهور موسكو أول عرض لمسرحية "المعلم ومارغريتا" المستوحاة من رواية ميخائيل بولغاكوف الشهيرة.

وتولى إخراجها الفنان الكندي المعروف، روبر ليباج.

وتضم بطولة المسرحية نجوم المسرح والسينما الروس أندريه سمولياكوف، تشولبان خاماتوما التي تقوم بأداء دور مارغريتا، يفغيني ميرونوف الذي يقوم بأداء دور المعلم، فيكتور فيرجبيتسكي وغيرهم.

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وسبق للمخرج الكندي، روبر ليباج، أن أخرج في مسرح "الأمم" بموسكو إحدى مسرحيات شكسبير، لعب فيها الفنان، يفغيني ميرونوف، كل أدوارها الستة.

وقال، ليباج، إن إدارة القناة التلفزيونية الأولى كانت تقترح عليه أكثر من مرة إخراج مسرحية "المعلم ومارغريتا"، فوافق نهاية المطاف على الاقتراح بفضل صداقته مع مدير مسرح "الأمم" يفغيني ميرونوف الذي وجه إليه دعوة الحضور إلى مسرحه وإخراج المسرحية فيه.

وأصر المخرج على أن تستغرق المسرحية 5 ساعات ونصف الساعة. كما أصر، روبر ليباج، بصفته مديرا سابقا لسيرك "سولاي" الكندي" المشهور، على أن تجمع المسرحية بين التمثيل الدرامي و تكنولوجيات العرض العصرية.

واستغرق العمل على إخراج المسرحية 3 أعوام مع الأخذ في الاعتبار انقطاعات عديدة فرضها على فرقة المسرحية وباء فيروس كورونا حيث اضطرت الفرقة في بعض الأحيان إلى إجراء بروفات في نظام "أونلاين" في كندا وروسيا باستخدام تطبيق Zoom على الإنترنت.

المصدر: تاس