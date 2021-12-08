مصر.. فرض غرامة على ناقد فني أساء لمعز مسعود وحلا شيحة

أصدرت محكمة جنح ثالث أكتوبر حكما ضد الناقد الفني طارق الشناوي والمذيعة اللبنانية راغدة شلهوب، بغرامة قضائية وألزمتهما بدفع 100 ألف جنيه لمعز مسعود وحلا شيحة بتهمة سبهما وقذفهما.

وكان معز مسعود كتب في أغسطس الماضي تغريدة عبر "تويتر" توجه فيها إلى الشناوي قائلا: "تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية، واسأت إلي وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي مواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية".

وكان محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد الشناوي وشلهوب، يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: "القاهرة 24"