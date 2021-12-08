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مروان خوري وسعد رمضان وكارول سماحة في ضيافة الشيف بوراك في دبي (فيديو)

الثقافة والفن

مروان خوري وسعد رمضان وكارول سماحة في ضيافة الشيف بوراك في دبي (فيديو)
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الشيف التركي الشهير بوراك
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع الفنانين اللبنانيين مروان خوري وسعد رمضان وكارول سماحة، في ضيافة الشيف بوراك أوزديمير في مطعمه الشهير في دبي بالإمارات.

وفي 3 أبريل الماضي زار الشيف بوراك لبنان ووجه رسالة إلى بيروت، على حسابه في "إنستغرام" ونشر صورة له من أمام مرفأ بيروت حيث وقع انفجار 4 آب 2020.

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هذا ونشر الشيف المعروف بضحكته الدائمة في معظم مقاطع الفيديو الخاصة به، على حسابه في تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو يظهر فيه بملامح وجه حزينة، في مكان حدوث انفجار مرفأ بيروت، وتبدو فيه آثار الدمار المتبقية، في حين ترافق الفيديو أغنية "See you Again" (أراك قريبا) باللغة الإنجليزية.

المصدر: RT

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