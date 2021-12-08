جورج وسوف عن الطفل الذي جسد طفولته: "لما يكون الممثل يشبهك" (فيديو)
المطرب جورج وسوف ـ (الصفحة الشخصية)
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مع عرض الحلقة الثامنة من فيلم "مسيرتي" الذي يروي سيرة المطرب السوري جورج وسوف، يزداد التفاعل مع الفيديو الذي نشره وسوف مؤخرا وعلق فيه على الطفل الذي أدى دوره في الفيلم.
وبدا وسوف في الفيديو الذي نشره عبر حسابه في "فيسبوك"، وهو إلى جانب المخرج دافيد أوريان، ويشاهد عمليات تصوير "مسيرتي".
وأبدى وسوف إعجابه بالطفل، الذي قال المخرج إن البحث عنه استغرق شهورا، ونشر وسوف الفيديو تحت عنوان "لما يكون اللي عم بمثل دورك شبهك".
وبدأ عرض السلسلة على منصة "شاهد" منذ 17 الشهر الماضي، وهو في حلقته الثامنة اليوم.
ويؤدي أدوار وسوف في الفيلم ثلاثة ممثلين يصورون ثلاث مراحل في مسيرة الفنان.
المصدر: RT
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