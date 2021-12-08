الحكومة الهولندية ترصد 175 مليون يورو لاقتناء لوحة فنية

رصدت الحكومة الهولندية 175 مليون يورو لشراء لوحة "مميزة" للفنان رامبرانت، حسب وزارة التعليم فى رسالة للبرلمان اليوم الأربعاء.

وقال مدير المتحف الوطني الهولندي للصحفيين إن اللوحة المعنية من أعمال رامبرانت هي "دي فانديل دراجين De Vaandeldrager" أو "حامل الراية" وتعود إلى عام 1636، وهي مملوكة حاليا لعائلة روتشيلد.

المصدر: "رويترز"