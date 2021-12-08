بالفيديو.. أليك بالدوين يخرج عن طوره ويهاجم مراسلا

هاجم الممثل الأمريكي آليك بالدوين المراسلين الذين كانوا متواجدين خارج منزل الممثل وودي آلن في مانهاتن، والذين سألوه عن ما حدث خلال تصوير فيلم "راست".

وتم تصوير بالدوين وهو يحمل مظلة ويندفع نحو مراسل صحيفة "واشنطن بوست" جون ليفين الذي واجهه خارج منزل وودي آلن في مانهاتن، الذي كان يواجه بسبب مزاعم إطلاقه النار خلال تصوير الفيلم مما أدى إلى مقتل المصورة غالينا هاتشينز.

وقد وقع الحادث الذي تم تصويره خارج منزل آلن ليلة الاثنين، وظهرت فيه زوجة بالدوين، هيلاريا (37 عاما)، وهي تصور المراسل، وتقول له: "لقد طلبت منك المغادرة"، وقال المراسل: "سيد بالدوين، يجب أن أسألك، ما الذي أوصلك إلى مدينة نيويورك".

NEW … I ran into Alec Baldwin on the Upper East Side pic.twitter.com/8pG5Vpshw2 — Jon Levine (@LevineJonathan) December 7, 2021

بينما استمرت هيلاريا بالقول للمراسل: "أرجوك اذهب من هنا"، فيما استمر المراسل بتوجيه الأسئلة إلى بالدوين، الذي ما لبث إلا أن اندفع باتجاه المراسل موجها نحوه المظلة التي كان يحملها، قائلا: "لا يسمح لك بالتصوير في منزل خاص لشخص ما".

المصدر: RT