الفنان المصري الكبير حسن يوسف يهاجم مهرجان القاهرة

هاجم الفنان المصري الكبير حسن يوسف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد انتهاء فعالياته يوم الأحد الماضي.

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وقال الفنان حسن يوسف: "حقيقي مش فاهم محدش بيعزمنى من مهرجان القاهرة خالص، رغم إننا بنشوف ناس مش معروفة على الريد كاربت".

وتابع حسن يوسف: "الأمر ده مثير للدهشة جدا، والسؤال ده محتاج يتسئل لإدارة المهرجان، ده حتى مش بيدعونى كمتفرج، مش لازم يكرموني، حتى متفرج مبيحصلش، رغم إنهم لو دعوني هرحب جدا، زى ما عملت مهرجانات خارج مصر، وروحت ورحبت بالأمر، وحضرت الأفلام".

وأكد الفنان حسن يوسف أنه لم يتابع فعاليات المهرجان هذا العام، قائلا: "ما دام هما مش مهتمين، أنا كمان مش ههتم ومش هعطيهم من خبرتي، وعايز أقولهم ربنا يوفقكم بقي".

وأعرب الفنان حسن يوسف عن امتنانه لجمهوره، الذين يدافعون عنه دائما، ويتساءلون عن عدم وجوده فى مثل هذه المهرجانات، قائلا: "كتر خير الناس والله اللى بتسأل عني".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي كانت قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وامتدت حتى الأحد 5 ديسمبر، وشهد حفل الختام حضور عدد قليل من النجوم، كان من بينهم نيللي كريم وظافر العابدين وإلهام شاهين وحسن أبو الروس ونهلة سلامة وزينب غريب ورنا رئيس وغيرهم.

المصدر: الوطن