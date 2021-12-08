انتهاء تصوير فيلم روائي عن محاكمة النازيين

انتهى تصوير فيلم "نورمبيرغ" الروائي من إخراج الروسي، نيقولاي ليبيديف المعروف بإخراجه لفيلمي "الطاقم" و" الأسطورة رقم 17".

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وقال، ليبيديف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إنه يتوقع أن يعرض الفيلم في روسيا بحلول خريف عام 2022. وأضاف أن سيناريو الفيلم استوحي من رواية "إلى الأبد" بقلم الحقوقي والمؤرخ الروسي، ألكسندر زفياغينتسيف الذي درس محاكمة النازيين في نيورمبيرغ على مدى 40 عاما.

وقال المخرج إنه قد تلقى اقتراحات بعرض الفيلم في الولايات المتحدة ولم يستبعد مشاركة فيلمه في مهرجانات سينمائية دولية.

ويروي الفيلم قصة الناس الذين عانوا من الكارثة المأساوية ويحاولون إيجاد مغزى لحياتهم. وأشار المخرج إلى طابع دولي للفيلم الذي جرى تصويره في مدينة كالينينغراد الروسية ( كيونسبيرغ الألمانية قبل عام 1946)، وقال إن نسبة الممثلين الروس في الفيلم أقل من نسبة الأجانب الذين يمثلون ألمانيا والتشيك وفرنسا وبلجيكا والنمسا والدنمارك. وقام رئيس إدارة الثقافة في موسكو، ألكسندر كيبوفسكي، بأداء أحد الأدوار في الفيلم.

أما دور المدعي العام في محكمة " نيورمبيرغ" فقام بأدائه الممثل الروسي المعروف سيرغي بيزروكوف.

المصدر: تاس