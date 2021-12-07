عالم مصريات: القاهرة طالبت بعودة رأس نفرتيتي وألمانيا رفضت بحجة سلامة التمثال (فيديو)

قال عالم المصريات وسيم السيسي إن صورة تمثال نفرتيتي موجودة في كتب جراحة التجميل، وهي أن هذا التمثال هو رمز للجمال، وكل جراحي التجميل "نفرتيتي".

وأضاف عبر قناة "سي بي سي"، أنه تم وضع صور للتمثال في غرفة أخرى للمصابين بالعمى في ألمانيا كي يتمكنوا من لمس وجه.

وأفاد بأن مصر طالبت في نهاية الحرب العالمية الثانية "برأس نفرتيتي"، ولكن الحلفاء رفضوا بحجة عدم وجود حكومة ألمانية للبت في هذا الأمر.

وأشار عالم المصريات إلى أن الدكتور زاهي حواس في عام 2009 طلب باستعارة رأس نفرتيتي لفترة معينة وبعد ذلك تعود لبرلين، ولكن ألمانيا رفضت بحجة سلامة التمثال.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري