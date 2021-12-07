مريم أبو زهرة.. من أصول عربية تتألق في مسابقة "كسارة البندق" بموسكو

في حفل مهيب، أسدلت مسابقة "كسارة البندق" التلفزيونية الدولية للأطفال تحت سن 14 عاماً الستار على دورتها الثانية والعشرين، حيث تألقت عازفة الكمان من أصول عربية، مريم أبو زهرة.

تم الاحتفال بالقاعة الرئيسية لفيلهارمونيا موسكو، قاعة تشايكوفسكي، وسط العاصمة الروسية، حيث حصلت أبو زهرة على الجائزة الثانية، "كسارة البندق الفضية"، في فرع الوتريات بالمسابقة، فيما حازت "كسارة البندق الذهبية" في هذا الفرع، صوفيا ديميتريادس (13 عاماً) من بريطانيا، وتلاهما لودفيغ سيرافين كراغيرود (8 سنوات)، ونال "كسارة البندق البرونزية".

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وتحمل مريم أبو زهرة (13 عاماً)، القادمة من النمسا، حيث تدرس مع أستاذة الكمان الشهيرة، دورا شفارتسبيرغ، إلى جانب جنسيتها الألمانية دماءً مصرية هنغارية فنية، حيث تنتمي مريم إلى عائلة فنية، فوالدتها، عازفة البيانو الهنغارية، نورا إيمودي، ووالدها هو عازف البيانو المصري، أحمد أبو زهرة، وجدها هو الفنان المصري الكبير، عبد الرحمن أبو زهرة.

في التصفية النهائية لنسخة هذا العام 2021 من مسابقة "كسارة البندق"، عزفت مريم من أعمال المؤلف الموسيقي المجري، ينيو هوباي(1858-1937)، إعادة صياغة لموسيقى أوبرا كارمن لجورج بيزيه (1838-1875) للكمان المنفرد بمصاحبة الأوركسترا بقيادة ميخائيل شيختمان.

وأعلنت كذلك بقية جوائز المسابقة، حيث حصل على "كسارة البندق الذهبية"، في فرع البيانو، ريان هوانغ (11 عاماً) من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وعلى "كسارة البندق الفضية" غليب سيمونوف (13 عاماً) من روسيا، وعلى "كسارة البندق البرونزية" جويام بينولييه (8 سنوات) من فرنسا.

أما في فرع آلات النفخ والإيقاع فقد حصل على "كسارة البندق الذهبية" عازف الأوبوا، دميتري ملكوموف (13 عاماً) من روسيا، وعلى "كسارة البندق الفضية" عازف الساكسفون، كونستانتين سينيف (14 عاماً) من روسيا، بينما حصل على "كسارة البندق البرونزية" عازف الترومبيت، سيميون سالوماتنيكوف (14 عاماً) من روسيا.

المصدر: RT