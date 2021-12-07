الفنان سمير صبري يسأل أهل السينما: نسيتوني أم أن شخصية مقدم البرامج طاغية؟

عبر الفنان المصري سمير صبري، عن استيائه لعدم تكريمه من قبل المهرجانات الخاصة بالصناعة السينمائية وخاصة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يعد من مؤسسيه.

وقال صبري في حوار على قناة "ON" التلفزيونية: "عملت أكتر من 130 فيلم، عملت أدوار كتير حلوة.. ومفيش ولا مهرجان سينما كرمني على أعمالي السينمائية ربما نسيوا أو شخصية مقدم البرامج طاغية على شخصية فنان السينما، كنت من مؤسسي مهرجان القاهرة السينمائي وتوقعت تكريمي لكن الجائزة الكبرى بالنسبة ليا هي إعجاب الناس في الشارع بأفلامي".

وأشار الممثل المصري والفنان متعدد المواهب إلى أنه سعيد بكل ما قدمه في السينما والإذاعة والتفلزيون، وقال بهذا الشأن: "كل ما فعلته في السينما أو التلفزيون أو الإذاعة قريب إلى قلبي.. لأني تعلمت إني أعمل اللي بحبه وأحب اللي أعمله، أشعر بإن موهبتي تحققت أمام ميكرفون الإذاعة.. وما زال ليا برنامج في الإذاعة".

وفي شأن ذي صلة، ذكر موقع "القاهرة 24" الإخباري أن الفنان الكبير سمير صبري، حضر حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ43، لتقديم جائزة الهرم الذهبي لصديقة عمره الفنانة نيللي.

وأفيد بأن سمير صبري ظهر بالمناسبة على المسرح وهو يستند إلى عكاز، أثناء حديثه عن علاقته بالفنانة نيللي وبدايتهما المشتركة.

المصدر: القاهرة 24