فيلم روسي يدخل القائمة الطويلة للأفلام المرشحة لنيل الأوسكار

دخل فيلم "فك قبضتيه" من إخراج الروسية، كيرا كوفالينكو، قائمة الأفلام التي تم ترشيحها لنيل جائزة أوسكار" السينمائية الأمريكية بفئة "أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية".

وقد نشرت الأكاديمية الأمريكية قائمة طويلة للأفلام المرشحة.

يذكر أن رئيس لجنة الأوسكار الروسية، بافيل تشوخراي، أفاد في أكتوبر الماضي بأن فيلم "فك قبضتيه" من إخراج كيرا كوفالينكو، تم ترشيحه لنيل جائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية.

ومن بين الأفلام التي ستنافس الفيلم الروسي أفلام تمثل أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان ولاتفيا و87 بلدا آخر.

وسيبدأ التصويت بشأن تشكيل قائمة قصيرة للأفلام المرشحة الـ15 لنيل الأوسكارالجمعة 10 ديسمبر الجاري وسيستمر لغاية 15 ديسمبر الجاري. وسيتم إعلان نتائجه في 21 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن المخرجة السينمائية الروسية، كيرا كوفالينكو هي تلميذة للمخرج الروسي البارز، ألكسندر سوكوروف. وتدور أحداث فيلم "فك قبضتيه" في جمهورية أوسيتيا الشمالية بشمال القوقاز الروسي حول عائلة رجل يُدعى زاور، يقوم بتربية أطفاله بصرامة، ولا يعرف الحدود بين رعاية الأب والحماية المفرطة.

وقد نال الفيلم جائزة كبرى في برنامج "النظرة الخاصة" لمهرجان "كان" السينمائي الدولي.

المصدر: تاس