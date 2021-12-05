مصر.. عمر كمال يعلق على صورته مع المطربة شيماء المغربي
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علق الفنان المصري عمر كمال على صورته مع المطربة شيماء المغربي بعد الأنباء المتداولة عن خطوبتهما.
وأجاب عمر كمال عندما سئل خلال مداخلة هاتفية عبر "صدى البلد" عما إذا كان قد خطب شيماء المغربي بالقول: "فيه مفاجأة للجمهور يوم 15 ديسمبر سيتم الإعلان عنها".
وكان عمر كمال قد نشر صورة له برفقة شيماء المغربي وهو يمسك خلالها بباقة من الورد، بينما ارتدت هي فستان خطوبة وكتب: "مفيش مبروك".
المصدر: "صدى البلد"
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