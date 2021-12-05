الممثلة السورية القديرة أنطوانيت نجيب تدخل العناية المركزة

ذكرت وسائل إعلام سورية أنه تم نقل الفنانة الكبيرة أنطوانيت نجيب إلى العناية المركزة في المستشفى يوم السبت، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت سماح شويري ابنة الفنانة أنطوانيت، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "يلا ترند"، أن وضع والدتها مستقر لكنه ليس جيدا.

وصرح المخرج السوري تامر إسحاق بأن حالة أنطوانيت نجيب سيئة جدا، مطالبا الجميع بالدعاء لها.

وأكدت الفنانة وفاء موصللي أنها حين زارت الفنانة أنطوانيت في المرة الأولى بدت مستسلمة تماما، ولا تتحرك مطلقا، كأنما تنتظر النهاية.

وأشارت إلى أنها استمرت في محاولة جعلها تتحرك، حتى استيقظت وسارت قليلا في غرفتها، حيث كانت قبل ذلك قد خرجت من المستشفى وبدت بحالة جيدة، لكن هذه المرة عادت إلى العناية المركزة.

وتعد أنطوانيت نجيب أكبر ممثلة سورية إذ تبلغ من العمر 91 عاما، وكانت قد شاركت قبل شهرين من وعكتها الصحية بفيلم "فيك أب"، ضيفة شرف.

وهي من مواليد فبراير عام 1930 بمدينة درعا السورية، عرفت عن طريق مشاركتها بالعديد من المسرحيات الهامة، وكانت بدايتها السينمائية عام 1973 بفيلمي "شقة الحب" و"امرأة حائرة"، ومن أشهر أدوارها التلفزيونية مسلسل "صح النوم".

المصدر: وسائل إعلام سورية