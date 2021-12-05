ياسمين عبد العزيز في أول لقاء إعلامي بعد أزمتها الصحية: 3 أشياء لا تشترى بالمال

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقابلة الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي"، كأول لقاء إعلامي بعد أزمتها الصحية.

إقرأ المزيد

وخلال المقابلة، تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية ومعاناتها، وقالت: "كنت بموت وجاتلي رسالة..التربى بيجهز التربة، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي".

وأضافت: "مش قادرة أصدق أنى قاعدة في برنامج وبتكلم عن الموضوع ده"، لافتة إلى أن "3 حاجات مبتشترهاش الفلوس..الصحة والاحترام وحب الناس".

وأكملت: "شفت معدتي برة جسمي..أحمد العوضي (زوجها) حط رأسه على رأسي وكان بيعيط".

ولفت الفنانة المصرية إلى أنها "ست فرفوشة، واللي حصل حصل وممكن أقوم"، مشيرة إلى أن "أحمد العوضي كان عاوز الناس تدعيلها، وهو أنقذها".

وتابعت: "اللي حصلي مش تمثيل.. وأحمد كان كل يوم نايم على الكنبة..وحش الكون كان هيسيبه ويروح".

تجدر الإشارة إلى أن ياسمين عبدالعزيز عادت إلى مصر، مساء الخميس 23 سبتمبر الماضي، قادمة من سويسرا، وذلك بعد اطمئنانها على حالتها الصحية.

المصدر: "الوطن"