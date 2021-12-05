 
مباشر

ياسمين عبد العزيز في أول لقاء إعلامي بعد أزمتها الصحية: 3 أشياء لا تشترى بالمال

الثقافة والفن

ياسمين عبد العزيز في أول لقاء إعلامي بعد أزمتها الصحية: 3 أشياء لا تشترى بالمال
الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvy7

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بمقابلة الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي"، كأول لقاء إعلامي بعد أزمتها الصحية.

إقرأ المزيد
سمية الألفي: فاروق الفيشاوي خانني وأجهضت 12 مرة ولم أتشاءم من اسم أحمد
سمية الألفي: فاروق الفيشاوي خانني وأجهضت 12 مرة ولم أتشاءم من اسم أحمد

وخلال المقابلة، تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن أزمتها الصحية ومعاناتها، وقالت: "كنت بموت وجاتلي رسالة..التربى بيجهز التربة، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي".

وأضافت: "مش قادرة أصدق أنى قاعدة في برنامج وبتكلم عن الموضوع ده"، لافتة إلى أن "3 حاجات مبتشترهاش الفلوس..الصحة والاحترام وحب الناس".

وأكملت: "شفت معدتي برة جسمي..أحمد العوضي (زوجها) حط رأسه على رأسي وكان بيعيط".

ولفت الفنانة المصرية إلى أنها "ست فرفوشة، واللي حصل حصل وممكن أقوم"، مشيرة إلى أن "أحمد العوضي كان عاوز الناس تدعيلها، وهو أنقذها".

وتابعت: "اللي حصلي مش تمثيل.. وأحمد كان كل يوم نايم على الكنبة..وحش الكون كان هيسيبه ويروح".

تجدر الإشارة إلى أن ياسمين عبدالعزيز عادت إلى مصر، مساء الخميس 23 سبتمبر الماضي، قادمة من سويسرا، وذلك بعد اطمئنانها على حالتها الصحية. 

المصدر: "الوطن"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا