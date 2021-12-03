مصر.. الفنانة دوللي شاهين تروي تفاصيل تعرضها للضرب من قبل 3 سيدات

كشفت الفنانة المصرية دوللي شاهين تفاصيل تعرضها للضرب خلال تصويرها "مسلسل المماليك".

وقالت خلال مقابلة أثناء تكريمها على أعمالها الفنية، إن "المخرج حازم فودة بيحب الضرب بجد، وأنا معرفتش ده غير يوم التصوير وفوجئت بـ3 سيدات بدينات ويخبرهن بأنه يريد ضرب حقيقي في المشهد".

وتابعت دوللي شاهين، أنها ظنت أن كلام المخرج كان مجرد مزاح لأنها خافت من حجم السيدات بالفعل، قائلة: "أنا لو خدت قلم واحد منهم هقع في الأرض، لكني استسلمت للأمر الواقع، ووجدت واحدة منهن تمسكني من شعري وتخبطني في الأرض، وجسمي كله كان كدمات، لأنه ضرب بجد شلاليط وبوكسات واتألمت بجد يومها".

وأضافت أنها شاركت صورها في المستشفى دون كتابة أي تعليق يوضح سبب وحقيقة الضرب، لافتة إلى أن صورتها تصدرت "تريند جوجل" في فترة وجيزة بسبب قلق الصحفيين على حالتها الصحية.

وتابعت: "أنا اتفاجأت بعد العودة إلى المنزل أن الموبايل به أكثر من 900 رسالة من أصدقائي الصحفيين وكل أصدقائي فعلا كانوا مخضوضين".

وأشارت شاهين، إلى أنها لم تكن تتوقع أن تثير صورتها كل هذه الضجة، قائلة: "أنا مش شاطرة في موضوع التريند وما بعرفش أعمله، وأغلب رسائل الصحفيين التي جاءتني كانت للإطمئنان علي وليس من أجل معرفة التفاصيل والمتابعة الصحفية".

المصدر: "صدى البلد"