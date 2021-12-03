شركة تشيكية تكشف عن أول آلة تشيلو مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد

عرضت شركة التصميم Sensio التشيكية التي أسسها أحد عازفي التشيلو، على شركة MyCello آلة تشيلو مطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وللوهلة الأولى، فإن الآلة الموسيقية المطبوعة لا علاقة لها بالموسيقى ويبدو أنها تصلح لممارسة رياضة الرماية.

وعند تجميعها، تشبه MyCello إلى حد ما القوس الرياضي، وعندما يتم تفكيكها، ووضعها في علبة فإنها تشبه مجموعة من بنادق القنص من ترسانة جيمس بوند.

وحسب Sensio، تستغرق طباعة الآلة الموسيقية المستقبلية حوالي 100 ساعة.

لكن تشيلو MyCello لا تمتلك عيوبا كثيرة تمتلكها التشيلو الكلاسيكية.

أولا: فإنها تعزف بهدوء شديد ولدرجة أن الجيران قد لا يشكون منها ولا يشتبهون بوجودها، إلا أن كل شيء يتغير جذريا عند استخدام مكبر صوت. فيما يمكن توصيل سماعات الرأس مباشرة بـMyCello.

ثانيا: فيما يخص مشاكل متعلقة بأبعاد آلة التشيلو العادية في حالتها المعتادة فإن هذا الأمر لا تؤثر على مالك MyCello إطلاقا حيث تزن التشيلو الكهربائية كيلوغرامين فقط، وعند طيها، يتسع لها صندوق مضغوط.

وعند تجميعها، تكون الآلة الموسيقية بالحجم الكامل ذات رقبة قياسية مريحة، وتتدلى على الساقين وأضلاع معدنية تستقر على الأرض، وهي أطول بكثير من التشيلو الكلاسيكية.

وذلك بسبب أن MyCello ليس لها جسمان علوي وسفلي. وقد تلقى مشروع MyCello على الإنترنت مبلغا يزيد 5 أضعاف عما هو مطلوب لانطلاق الشركة الناشئة.

المصدر: Yandex