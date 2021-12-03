منظمة السياحة العالمية تدرج القرية الحضارية للمخرج كوستاريكا على قائمة أفضل المعالم

أدرجت منظمة السياحة العالمية قرية موكرا غورا الصربية التي تضم القرية الحضارية "درفينغراد" التي بناها المخرج المشهور أمير كوستاريكا، على قائمتها لأفضل المعالم الحضارية في العالم.

وقالت وزيرة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية تاتيانا ماتيتش، التي شاركت في دورة الجمعية العامة للمنظمة في مدريد، إن "موكرا غورا تم الاعتراف بها كواحدة من أفضل القرى السياحية هذا العام".

Mokra Gora has been declared one of the most beautiful villages in the world by the @UNWTO

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Photo: Oksana Skendžić pic.twitter.com/FafRpTTW8w — Serbia Travel (@serbiatourism) December 2, 2021

وتابع البيان للوزيرة الصربية، أن "منظمة السياحة العالمية اعتبرت موكرا غورا نموذجا استثنائيا للثقافة الشعبية مع قدرات كامنة عظيمة لتطوير السياحة".

يذكر أن قرية موكرا غورا تقع في منطقة جبلية بالقرب من حدود صربيا مع البوسنة والهرسك، على بعد 200 كلم إلى الجنوب الغربي من العاصمة الصربية بلغراد.

ويزورها مئات الآلاف من السياح في السنة من أجل القرية الحضارية "درفينغراد" أو "كوستندورف" التي بناها في موكرا غورا المخرج البوسني الشهير كوستاريكا لتصوير أحد أشهر أفلامه "الحياة معجزة" في 2004.

وقال عنها كوستاريكا: "خسرت مدينتي (سراييفو) أثناء الحرب، ولذلك كنت أرغب في بناء قرية لي. وسأنظم هناك محافل للناس الراغبين في دراسة كيف تصنع السينما، وإقامة الحفلات الموسيقية وصناعة السيراميك والرسم".

وتضم القرية الحضارية مكتبة ومتحفا فنيا ودار سينما وكنيسة. وأطلق كوستاريكا أسماء الأشخاص الذين تعجب بهم على الشوارع في القرية، ومن بينهم المخترع نيكولا تسلا والثائر تشي غيفارا ولاعب كرة القدم دييغو مارادونا والمخرجون فيديريكو فيليني وإنغمار بيرغمان وأندريه تاركوفسكي.

وتستضيف قرية "درفينغراد" سنويا مهرجانا للسينما ومهرجانا للموسيقى الكلاسيكية.

المصدر: تاس