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الفنانة المصرية سارة سلامة: مستاءة من أدوار الإغراء وعائلتي تعيش الصدمات بسبب الشائعات (فيديو)

الثقافة والفن

الفنانة المصرية سارة سلامة: مستاءة من أدوار الإغراء وعائلتي تعيش الصدمات بسبب الشائعات (فيديو)
/ Youtube Screenshot
الفنانة المصرية سارة سلامة
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ذكرت الفنانة المصرية سارة سلامة عبر قناة "أم بي سي مصر" أنها لا ترد على الانتقادات التي تتعرض لها، وأكدت أن الشائعات تلاحقها منذ ظهورها، ومنها أنها اعتزلت الفن، وتزوجت وهاجرت.

وأوضحت أن عائلتها مصدومة بالشائعات. وقالت: "بكون قاعدة معاهم فى البيت وبتطلع الشائعة".

ولفتت إلى أن أصدقاءها في الوسط الفني عددهم محدود للغاية وعبرت عن استيائها بسبب عرض أدوار الإغراء أو الشر عليها فقط.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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