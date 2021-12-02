بيع رسالة إمبراطورة روسية حول فوائد التطعيم مقابل 1.26 مليون دولار

بيعت رسالة الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية (1729-1796) حول فوائد التطعيم ضد الجدري في مزاد MacDougall's في لندن مقابل 951 ألف جنيه إسترليني (1.26 مليون دولار).

ومعها بورتريه الإمبراطورة للرسام الروسي، دميتري ليفيتسكي (1735-1822).

rbc.ru

وتم نشر المعلومات المتعلقة بنتائج مزاد الفن الروسي الأربعاء 30 نوفمبر على موقع MacDougall الإلكتروني.

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يذكر أن الإمبراطورة الروسية بعثت بتلك الرسالة إلى الكونت، بيوتر روميانتسيف في 20 أبريل 1787 حيث أشارت إلى ضرورة البدء بممارسة التلقيح ضد الجدري الذي يلحق ضررا كبيرا بالشعب البسيط في أقاليم روسية تولى إدارتها.

قالت كاترين الثانية في رسالتها: "لكي يكون مثل هذا التطعيم شائعا في كل مكان، يجب أن يتوفر هناك أطباء أو ممرضون في كل المديريات تقريبا، ولا يتطلب ذلك نفقات كبيرة"، ونصحت بزيادة راتب الأطباء الذين يعرفون كيفية التطعيم.

وكانت كاترين الثانية أولى من تلقت عام 1768 لقاحا ضد الجدري في روسيا وأصرّت على تطعيم ولي العهد، بافل بتروفيتش، بعدها، على الرغم من مخاطر كانت الإمبراطورة على علم بها.

وحسب منظمي المزاد، فإن الشجاعة والتصميم اللذين أبدتهما الإمبراطورة في مكافحة المرض الذي أودى بحياة مئات الملايين من الناس لهما أهمية خاصة في الوقت الراهن في التصدي لجائحة "كوفيد – 19".

يذكر أن لوحة الفنان التشكيلي الروسي، دميتري ليفيتسكي أصبحت أغلى اللوحات الفنية التي بيعت في المزاد إلى جانب لوحة الرسام ،هاينريش سيميردزكي (1843-1902) "تقلبات القدر" التي بيعت مقابل 915 ألف جنيه إسترليني ( 1.21 مليون دولار).

المصدر: تاس